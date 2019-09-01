اليونيفيل يطالب الطررفين بأقصى درجات ضبط النفس



أعلن الناطق باسم قوات اليونيفيل الدولية اندريا تننتي أن قيادة "اليونيفيل" تتابع "عملية إطلاق النار عبر الخط الأزرق، وفي الوقت نفسه، يجري رئيس بعثتها وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول، اتصالات مع الأطراف، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، طالبا وقف جميع الأنشطة، التي تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".