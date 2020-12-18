وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نور الدين يزيد زرهوني

توفي صباح اليوم الجمعة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، في مستشفى العاصمة العسكري، عن عمر ناهز 83 سنة إثر مرض عضال، حسب ما أفاد به أقارب الراحل.والتحق الفقيد مبكرا بصفوف "جيش التحرير الوطني" المقاوم للاستعمار الفرنسي، وانضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة التي تم استحداثها في الحكومة الجزائرية المؤقتة حينها.

وفي عام 1958، كلف الفقيد بتسيير عملية إنشاء مديرية التوثيق والأبحاث ليتم تعيينه بعد ذلك لتسيير مصالح جهاز المخابرات لجيش التحرير الوطني.وفي سنة 1961، شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائري في مفاوضات "إيفيان" التي سبقت استقلال الجزائر بصفته خبيرا عسكريا، وبعد الاستقلال، تقلد مسؤولية قسم العمليات التابع للأمن العسكري.كما عين زرهوني سفيرا للجزائر في عدة عواصم منها واشنطن ومكسيكو وطوكيو، ليتولى بعدها عدة مناصب سامية في الدولة منها وزارة الداخلية (1999-2010) وكذا منصب نائب الوزير الأول في حكومة أحمد أويحيى.