أمن ميانمار يطلق النار على جنازة أحد ضحايا الاحتجاجات

قالت شهود، إن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار، الأحد، على تجمع أثناء جنازة واحد من بين 114 قتيلاً سقطوا، السبت، أكثر الأيام دموية في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير الماضي.وقال 3 أشخاص تحدثوا لـ"رويترز" إنه لم ترد تقارير حتى الآن، عن سقوط قتلى أو جرحى في إطلاق النار على الجنازة في مدينة باغو قرب العاصمة التجارية يانغون، لكن المشيعيين فروا من إطلاق النار الذي وقع أثناء جنازة طالب في العشرين من عمره.