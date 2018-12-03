ترامب يؤكد أن بلاده ستوفر مليارات الدولارات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستوفر على نفسها أموالا طائلة حال تصويت الديمقراطيين لبناء الجدار الحدودي العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكر ترامب -في تغريدة على تويتر- "سنوفر مليارات الدولارات إذا أعطانا الديمقراطيون الأصوات لبناء الجدار.

في كلتا الحالتين، لن يسمح للناس بالدخول إلى بلدنا بطريقة غير شرعية! سنغلق الحدود الجنوبية بأكملها إذا لزم الأمر".