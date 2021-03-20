الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على مصفاة الرياض

أدان الاتحاد الأوروبي، السبت، الهجوم بطائرات مسيرة على مصفاة لتكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض، الذي وقع الجمعة ونجم عنه حريق بسيط تمت السيطرة عليه بدون وقوع خسائر أو أضرار.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، إن الهجوم يأتي ضمن الهجمات الخطيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمواقع الحيوية، مضيفاً أنه "يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات".

وأكد أن التصعيد المستمر في اليمن وحولها يقوض جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ويؤخر آفاق حل للصراع، ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.

وطالب الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها والمشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل.