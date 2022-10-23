وزير الدفاع البريطاني لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
آخر تحديث GMT16:44:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير الدفاع البريطاني لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الدفاع البريطاني لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

التصعيد في أوكرانيا
لندن -العرب اليوم

 أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، أن سلطات كييف لا تعتزم التصعيد في أوكرانيا، وأن لندن مستعدة للتوسط في حل الأزمة.

ووفقا لمنشور وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر": "أكد وزير الدفاع مجددا دعم بريطانيا والمجتمع الدولي لأوكرانيا وتمسكهما بوقف تصعيد هذه الأزمة. يجب على أوكرانيا وروسيا السعي لوقف هذه الحرب، وبريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة".

وفي وقت سابق، أجرى شويغو اتصالا هاتفيا مع والاس، وأبلغه قلق روسيا إزاء الاستفزازات المحتملة من قبل كييف التي قد تقدم على تفجير "قنبلة قذرة" في الأراضي الخاضعة لها واتهام روسيا لتأليب المجتمع الدولي عليها، فيما أكد والاس أن أوكرانيا لن تقدم على التصعيد التوترات.

وفي وقت سابق اليوم، اتصل شويغو أيضا بنظيريه في فرنسا وتركيا، ونقل لهما مخاوفه إزاء الاستفزازات المحتملة من كييف، كما بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الدفاع البريطاني لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وزير الدفاع البريطاني لندن مستعدة لمساعدة موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار



أخبار ذات صلة

GMT 16:38 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

ماكرون السلام ممكن في أوكرانيا
العرب اليوم - ماكرون السلام ممكن في أوكرانيا

GMT 12:46 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات في وسط أوكرانيا
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع كبير لوقود الطائرات في وسط أوكرانيا

GMT 09:14 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بالعودة للاتحاد الأوروبي

GMT 08:43 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
العرب اليوم - المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

GMT 08:41 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

الداخلية التركية لأول مرة تعلن عن عملية خاصة في شمال سوريا واعتقال 9 عناصر من "داعش"
العرب اليوم - الداخلية التركية لأول مرة تعلن عن عملية خاصة في شمال سوريا واعتقال 9 عناصر من "داعش"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:13 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

موديلات فساتين سهرة باللون الأحمر من وحي النجمات
العرب اليوم - موديلات فساتين سهرة باللون الأحمر من وحي النجمات

GMT 06:23 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

النمسا الوجهة المثالية لعشاق المناظر الطبيعية الخلابة
العرب اليوم - النمسا الوجهة المثالية لعشاق المناظر الطبيعية الخلابة

GMT 06:35 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار لتزيين منزلك بميزانية محدودة
العرب اليوم - أفكار لتزيين منزلك بميزانية محدودة

GMT 06:42 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

شي جينبينغ ينجح في الفوز بولاية ثالثة كزعيم للصين في نهاية مؤتمر الحزب الحاكم
العرب اليوم - شي جينبينغ ينجح في الفوز بولاية ثالثة كزعيم للصين في نهاية مؤتمر الحزب الحاكم

GMT 11:27 2022 الأحد ,23 تشرين الأول / أكتوبر

جماعة الإخوان تُطلق فضائية ثانية عقب 24 ساعة فقط من إطلاق الأولى
العرب اليوم - جماعة الإخوان تُطلق فضائية ثانية عقب 24 ساعة فقط من إطلاق الأولى

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:49 2022 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تكشف ارتباط مرض ألزهايمر عند النساء بالكروموسوم X
العرب اليوم - دراسة تكشف ارتباط مرض ألزهايمر عند النساء بالكروموسوم X

GMT 18:06 2022 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

العلماء يكتشفون هدفا علاجيا محتملا لأورام الدماغ العدوانية
العرب اليوم - العلماء يكتشفون هدفا علاجيا محتملا لأورام الدماغ العدوانية

GMT 06:35 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

تحذيرات من متحور جديد من "كورونا" خلال الشتاء
العرب اليوم - تحذيرات من متحور جديد من "كورونا" خلال الشتاء

GMT 14:16 2022 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

جدل بشأن الانتشار الكبير لعمليات الولادة القيصرية في الجزائر
العرب اليوم - جدل بشأن الانتشار الكبير لعمليات الولادة القيصرية في الجزائر

GMT 05:44 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 23:09 2022 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

مدرب الزمالك يٌعلق على خسارة فريقه أمام الهلال في كأس "سوبر لوسيل"
العرب اليوم - مدرب الزمالك يٌعلق على خسارة فريقه أمام الهلال في كأس "سوبر لوسيل"

GMT 16:56 2022 الخميس ,06 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الإجهاد المزمن يؤثر علي القلب والمناعة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الإجهاد المزمن يؤثر علي القلب والمناعة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 16:10 2021 الأحد ,16 أيار / مايو

4 مواجهات نارية اليوم فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية
العرب اليوم - 4 مواجهات نارية اليوم فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

GMT 17:04 2022 الإثنين ,26 أيلول / سبتمبر

طبيب يكشف أسوأ المكملات الغذائية للرجال بعد سن الأربعين
العرب اليوم - طبيب يكشف أسوأ المكملات الغذائية للرجال بعد سن الأربعين

GMT 00:34 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

مغردون يتداولون أسرار إعفاء "البار" من أمانة مكة
العرب اليوم - مغردون يتداولون أسرار إعفاء "البار" من أمانة مكة

GMT 09:51 2015 الثلاثاء ,29 أيلول / سبتمبر

فوائد القرع لتحسين البصر
العرب اليوم - فوائد القرع لتحسين البصر

GMT 19:35 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة توضح بين تلوث الهواء والإصابة بالسكتة الدماغية
العرب اليوم - دراسة توضح بين تلوث الهواء والإصابة بالسكتة الدماغية

GMT 00:46 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرفي على الأبراج الشهوانية والأكثر شغفًا ومهارة في العلاقة الجنسية
العرب اليوم - تعرفي على الأبراج الشهوانية والأكثر شغفًا ومهارة في العلاقة الجنسية

GMT 22:48 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

إستياء هلالي من تأخر رحلات الفريق
العرب اليوم - إستياء هلالي من تأخر رحلات الفريق

GMT 09:58 2018 الجمعة ,20 تموز / يوليو

تعزيز طموحات المرأة أبرز أهداف رؤية "السعودية "2030"
العرب اليوم - تعزيز طموحات المرأة أبرز أهداف رؤية "السعودية "2030"

GMT 11:41 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

اللاعب نايف هزازي يكشف عن سبب خروجه من الاتحاد
العرب اليوم - اللاعب نايف هزازي يكشف عن سبب خروجه من الاتحاد

GMT 07:30 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

أفكار لتصميم الجلسات الخارجية في الحدائق أو على الأسطح
العرب اليوم - أفكار لتصميم الجلسات الخارجية في الحدائق أو على الأسطح

GMT 04:15 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

نصر تُعلن عن اتفاق مصري سويسري لتحقيق التنمية
العرب اليوم - نصر تُعلن عن اتفاق مصري سويسري لتحقيق التنمية

GMT 15:18 2013 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

قصبة الجزائر إحدى أجمل المدن العثمانية العتيقة في العالم المهددة بالانهيار
العرب اليوم - قصبة الجزائر إحدى أجمل المدن العثمانية العتيقة في العالم المهددة بالانهيار

GMT 00:45 2017 الخميس ,11 أيار / مايو

دوللي عيّاش تعلن عودة "وشوشة شات" في موسمه الجديد
العرب اليوم - دوللي عيّاش تعلن عودة "وشوشة شات" في موسمه الجديد

GMT 03:10 2017 الثلاثاء ,06 حزيران / يونيو

ديكورات خيالية لحدائق المنازل تبعث الراحة النفسية
العرب اليوم - ديكورات خيالية لحدائق المنازل تبعث الراحة النفسية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab