أشرف غني يفوز بولاية رئاسية جديدة في أفغانستان

أعلنت مفوضية الانتخابات الأفغانية، عن فوز الرئيس أشرف غني بانتخابات الرئاسة كفترة ثانية. ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حصل أشرف غني على فترة ولاية ثانية كرئيس لـ أفغانستان، وفقًا للنتائج النهائية للانتخابات التي أجريت في سبتمبر من عام 2019. وقال رئيس لجنة الانتخابات هوا علام نورستاني في مؤتمر صحفي في كابول "نعلن أشرف غني رئيسا لأفغانستان، بحصوله على 50.64% من الأصوات".وكانت النتائج قد تأخرت لمدة خمسة أشهر تقريبًا بعد أن أجبر منافس غني الرئيسي عبد الله عبد الله على إعادة فرز الأصوات بسبب مزاعم تزوير الأصوات.