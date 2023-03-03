الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بسجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ18

واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خطواتهم النضالية "العصيان"، لليوم الـ 18 على التوالي، رفضاً لإجراءات وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن جفير.

ونفذ الأسرى الاعتصام في ساحات السجون، بعد أداء الصلاة، مع ارتداء اللباس البني زي "الشاباص"، والذي يعني استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية. وشرع الأسرى منذ الـ 14 من فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديداً في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن جفير".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير فإن الإجراءات التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).