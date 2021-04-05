الخارجية الأميركية تعلن أن بلينكن وحمدوك بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات مفاوضات سد النهضة

أعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن وحمدوك بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات مفاوضات سد النهضة وناقشا تهدئة التوترات بين السودان وإثيوبيا في المناطق الحدودية وضرورة الحوار لحل المشاكل بين البلدين