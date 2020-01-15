الحكومة اللبنانية تطلب من المصرف المركزي إرجاء مبادلات مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020

طلبت الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلات مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع.وأضاف المصدر أن تقديم هذا الطلب للمصرف المركزي جاء "حتى تتخذ الحكومة قرارا حول كيفية تمويلها لاستحقاقات 2020"، خاصة وأنه يأتي بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن المبادلات قد تؤدي إلى تصنيف "تعثر انتقائي".ويأتي طلب الحكومة اللبنانية مع تجدد أعمال الشغب في بيورت، حيث عمد المحتجون إلى تحطيم وحرق واجهات عدد من المصارف، في أعنف تحرك سجلته الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بلبنان في 17 أكتوبر.وأمهل المحتجون رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أمس مهلة يومين لإنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة.