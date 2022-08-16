قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة السورية ونزوح عشرات العائلات
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قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة السورية ونزوح عشرات العائلات

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العرب اليوم - قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة السورية ونزوح عشرات العائلات

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دمشق - العرب البوم

 أفادت مصادرنا بأن "القوات التركية صعدت عدوانها على بلدات محيطة بمناطق انتشارها، حيث استهدفت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بريف الحسكة الشمالي" ونقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة من مناطق انتشارهم منازل المواطنين في مدينة الدرباسية وعدد من القرى المحيطة بها ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وممتلكات الأهالي".

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قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة السورية ونزوح عشرات العائلات قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة السورية ونزوح عشرات العائلات



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