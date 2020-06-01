بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مكافحة فيروس كورونا والتعاون في الفضاء وعقد القمة المرتقبة لـ"G7"، إضافة إلى أسعار النفط والحوار الاستراتيجي.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وترامب أجريا، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بمبادرة من الجانب الأمريكي، حيث "تبادلا الآراء حول الإجراءات التي يتم اتخاذها في كلا البلدين لمكافحة فيروس كورونا".

وأضاف الكرملين أن بوتين أعرب عن شكره لترامب على إرسال الولايات المتحدة أجهزة تنفس اصطناعية أمريكية إلى روسيا كمساعدة لمكافحة الفيروس في البلاد.

كما هنأ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي بالإطلاق الناجح لمركبة "Crew Dragon" الفضائية المأهولة الأمريكية يوم 30 مايو، والذي أوصل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأكد بوتين وترامب، حسب البيان، تصميمهما المشترك على تطوير التعاون متبادل المنفعة في مجال الفضاء.

وبحث الرئيسان الوضع في سوق النفط العالمية في سياق تطبيق اتفاق "أوبك+" الخاص بخفض الإنتاج النفطي.

ووفقا للبيان، أكد بوتين وترامب أن "هذا الاتفاق متعدد الأطراف، الذي تم التوصل إليه بدعم نشط من قبل الرئيسين الروسي والأمريكي، يؤدي إلى الإحياء التدريجي للطلب على النفط وإعادة إرساء الاستقرار في الأسعار".

وذكر الكرملين أن ترامب أبلغ بوتين بفكرة عقد قمة لمجموعة دول "G7" بدعوة محتملة لرؤساء كل من روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية.

وأشار الجانبان إلى "أهمية تفعيل الحوار الروسي الأمريكي في مجال الاستقرار الاستراتيجي وإجراءات تعزيز الثقة في القطاع العسكري".

وأشار بيان الكرملين إلى أن "المحادثة حملت طابعا بناء وعمليا وجوهريا"، مشددا على أن الجانبين "اتفقا على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة".