إطلاق نار على منزل أحد مؤيدي سيف الإسلام القذافي

أفادت مصادرنا بأن مسلحين مجهولين، أطلقوا أعيرة نارية باتجاه منزل أحد مؤيدي المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي في منطقة الجديد بمدينة سبها وفي إطار محاولات الترويع والتهديد، التي يتعرض لها أنصار النظام الجماهيري المؤيدون للمرشح الرئاسي الدكتور سيف الإسلام القذافي، قام مسلحون مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية صوب منزل الأستاذ عيسي الحضيري، في منطقة الجديد بمدينة سبها في الساعات الأولى من صباح اليوم" وأضافت: الجماعات المسلحة التي تسيطر على مدينة سبها، وتقوم بين الحين والآخر باستهداف مؤيدي القذافي، وقامت هذه الجماعات منذ فترة بالاعتداء على بيت الأستاذ عبدالمجيد عثمان، ومنازل أخوته وتم الاعتداء على الأبناء وإهانة النساء وسرقة أموال ومشغولات ذهبية من قبل المسلحين".