الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية غربي تعز

أحبطت قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، اليوم الخميس، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في أطراف منطقة الكدحة غرب المدينة وأجبرتها على الفرار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) عن مصدر عسكري يمني، قوله إن اشتباكات متقطعة دارت بين الجيش اليمني والمليشيات في المطار القديم وجبل هان وحذران والاحطوب غربا والدفاع الجوي شمالا ووادي صالة شرق المدينة .

ولفت المصدر إلى قيام المليشيات باستحداث وإنشاء تحصينات جديدة في الخطوط الأمامية للجبهات.