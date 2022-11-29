السلطات التونسية تضبط 9 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة
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السلطات التونسية تضبط 9 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة

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العرب اليوم - السلطات التونسية تضبط 9 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة

السلطات التونسية،
تونس_ العرب اليوم

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ضبط تسعة أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة.وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إن وحدات الحرس العاملة بجهات المنستير وسوسة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين لجهات أمنية وقضائية، بتهمة تشكيل خلية لمساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة

وأضاف المتحدث أن دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد الحدودي للحرس بفريانة وفرقة الحدود البرية ببوشبكة قامت بضبط عائلتين أجنبيتين من ستة أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود التونسية خلسة.

 

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السلطات التونسية تضبط 9 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة السلطات التونسية تضبط 9 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود خلسة



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