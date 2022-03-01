طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إرسال منظومتي صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي إلى بلاده، وفق ما أفادت مصادرنا في بيلاروس.