جرحى إثر سقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء في بغداد

أفاد مراسل RT في العراق عن سقوط قذائف كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.وأوضح أن 4 صواريخ سقطت على قصر "السجود" في المنطقة الخضراء الحكومية، والذي يضم مكاتب الأمن الوطني العراقي، كما أنه يبعد عشرات الأمتار عن السفارة الأمريكية.فيما كشف مصدر أمني لـRT أن القصف استهدف السفارة الأمريكية في بغداد.