نفت دمشق "بشكل قاطع" صحة الأنباء عن حصول لقاءات سورية إسرائيلية، وقالت إن تلك الأنباء "محاولة فاشلة للتشكيك بمواقف سوريا المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".وقالت الخارجية السورية في بيان "تنفي الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع الأانباء الكاذبة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام الماجورة حول حصول لقاءات سورية إسرائيلية في أي مكان، وتؤكد أن نشر مثل هذه الأنباء هو محاولة فاشلة من ممولي هذه الصحف للتشكيك بمواقف سورية المبدئية والثابتة إزاء الاحتلال الإسرائيلي".