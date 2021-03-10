وزير الخارجية السعودية يؤكد أن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة يمهدان طريق الحل في اليمن

وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكد أن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة يمهدان طريق الحل في اليمن

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بن فرحان يؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون بين أبناء شعبها