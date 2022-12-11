تضرر مبنى مدرسة في جمهورية دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية

قال محافظ مدينة دونيتسك، أليكسي كولمزين، اليوم الأحد، إن مبنى مدرسة تضرر نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمنطقة فوروشيلوفسك في دونيتسك.

وأوضح محافظ المدينة على تلغرام: " "خلال القصف الصباحي، تضررت المدرسة رقم 99 في دونيتسك".

وأفاد مراسل "في وقت سابق من اليوم، بحدوث قصف أوكراني بصواريخ "غراد" استهدف مجدداً وسط مدينة دونيتسك وطال مناطق أخرى من المدينة.

وبحسب المراسل، تعرضت منطقتي فوروشيلوفسكي وكالينينسكي للقصف، وسمع دوي حوالي 20 قذيفة.

وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.