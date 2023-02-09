ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى 17 ألفا و176 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذى ضرب مناطق فى جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضى، إلى 17 ألفا و 176 شخصا.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 14 ألفا و14 شخصا.

وأضافت الهيئة، حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الخميس، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 63 ألفا و 794 شخصا على الأقل، كما تم إنقاذ أكثر من 9 آلاف شخص.

من جانبها، ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن حصيلة القتلى في سوريا ارتفعت إلى 3162 شخصا على الأقل.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، ما خلف أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.