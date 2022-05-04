السلطات القضائية في الكويت تعلن إخلاء سبيل الشيخ فهد سالم العلي بكفالة مالية

أصدرت السلطات القضائية في الكويت قرارا بإخلاء سبيل الشيخ فهد سالم العلي الصباح، بكفالة مالية، بعد استمرار احتجازه ثلاثة أيام، بسبب "تغريدة" وأخلت النيابة العامة سبيل الشيخ الصباح، بضمان مالي، بعد استمرار احتجازه ثلاثة أيام في قضية أمن دولة بسبب تغريدة اعتبرتها وزارة الداخلية "مجرمة" رغم قيام المتهم بحذفها من حسابه في موقع "تويتر" وأوضح مصدر أن "النيابة العامة لا تزال تواصل التحقيق في القضية ومن المتوقع إحالتها إلى محكمة الجنايات والمطالبة بإنزال العقوبة القانونية بحق المتهم"، مؤكدا أن "حذف التغريدة المجرمة لا يعفي صاحبها من العقاب".