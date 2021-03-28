السعودية تعلن خطة الحرمين الشريفين في رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الأحد، خطة الرئاسة لشهر رمضان، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على سلامة الزوار، موضحاً أن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، على أن تكون الصلاة خلف المكبرية (المكان الخاص بالمؤذنين، منها يرفع الأذان ويؤدى التبليغ).

وقال السديس، خلال الملتقى الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة عن بُعد، إن الخطة تتضمن تخصيص مصليات شرفات الدور الأول المطلة على الكعبة المشرفة، والدور الأول من توسعة الملك فهد بالكامل، وسطح وقبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة كاملةً بساحاتها الخارجية، والساحة الشرقية بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في المصليات من خلال وضع الملصقات الإرشادية وتطبيق مسافة التباعد الجسدي، وتعقيم المصليات قبل كل صلاة وبعدها، وسيكون دخول المصلين من نقاط تفويج محددة للفرز والتأكد من تصاريحهم، ويلزم لدخول المسجد الحرام إصدار تصريح للصلاة من تطبيق اعتمرنا، وأيضاً إبراز تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد.