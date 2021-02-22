أردوغان يعلن أن الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين ولا تزال مع الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تكترث بقضية الدفاع عن اللاجئين و"همها مختلف حيث لاتزال مع الإرهاب والإرهابيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.