الدفاعات الجوية الروسية تسقط 9 مسيرات أوكرانية بمنطقة بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ليلا منطقة ستارودوبسكي في منطقة بريانسك الحدودية الروسية..وفقا لروسيا اليوم

وأضاف بوغماز في منشور: "الليلة، هاجم القوميون الأوكرانيون أراضي منطقة بلدية ستارودوبسكي بمسيرات.. أنظمة دفاعاتنا الجوية أسقطت جميع المسيرات الـ9 الأوكرانية". منوها بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.