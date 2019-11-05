مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يرحب باتفاق الرياض

أبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، ترحيبه بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال غريفيث، إن الاتفاق الموقع في المملكة العربية السعودية يشكل خطوة نحو الحل السلمي للأزمة.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وخلال كلمته أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على وحدة واستقرار اليمن، مشددا على أن اتفاق رياض سيفتح الآفاق إلى الحل السياسي المنشود.

وأضاف ولي العهد السعودي: "سنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي".

وتابع: "عملنا على رأب الصدع بين الأطراف اليمنية. هدفنا نصرة الشعب اليمني ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".