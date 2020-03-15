الرياض تغلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

قررت العاصمة السعودية الرياض، إغلاق المحال التجارية ووقف الأنشطة بداخلها، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت أمانة منطقة الرياض في بيان إنه "في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا [فقد تقرر] إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".

كما تقرر "منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط"، وكذلك " منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها".