حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي
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حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي

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العرب اليوم - حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي

اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل​، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

 أدى اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل​، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي.  وعمدت  فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.

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حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي



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