حريق على الحدود الجنوبية اللبنانية يفجر 8 ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي

أدى اندلاع حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل​، بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات الجيش الإسرائيلي. وعمدت فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.