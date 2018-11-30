صافح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال الجلسة العامة الأولى لقمة مجموعة العشرين، بطريقة أثارت إعجاب السعوديين.

ونشر رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة، تركي آل الشيخ، على حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر المصافحة التي حملت إشارة ضمنية إلى العلاقة القوية بين الرئيس الروسي وولي العهد.

وأثارت المصافحة إعجاب نشطاء كثيرين فقال أحدهم: "دمرهم بوتين بتحيته لسمو ولي العهد"، وقال آخر: "يوه فيه ناس ما بينامون الليلة"، في إشارة إلى خصوم ولي العهد.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" أنه بعد حفل التصوير، ذهب القادة إلى قاعة الجلسات العامة. وصافح بوتين بن سلمان، اللذان سوف يجلسان بالقرب من بعضهما، وتحدثا بإيجاز مع ابتسامة على وجهيهما.

ويشار إلى أنه سيكون بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أربعة رؤساء.

هذا وسيجلس رئيس كوريا الجنوبية إلى يسار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسيجلس ولي العهد السعودي إلى يمينه، وإلى يمين ولي العهد رئيس جنوب أفريقيا وتركيا وبريطانيا على الترتيب ومن ثم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 يومي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر.