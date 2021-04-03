بدء جولة مفاوضات سد النهضة باجتماع اللجنة الفنية لوزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، و اجتماعات اللجنة الفنية ستتواصل إلى الأحد ثم تبدأ مفاوضات وزراء خارجية الدول الثلاث .