المغرب يقرر تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين اضافيين

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها في 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة منه، وكذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.وتتضمن هذه الإجراءات حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساء، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.