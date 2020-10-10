عشرات الإصابات بالغاز خلال قمع الجيش الإسرائيلي لمهرجان ضد التطبيع في شمال القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز، اليوم السبت، إثر قمع الجيش الإسرائيلي لمهرجان ضد التطبيع في شمال القدس.وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي هاجم موقع المهرجان وأطلق وابلا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع الإصابات، من بينهم أطفال.وكانت حركة "فتح" دعت لمهرجان في قرية رافات شمال غرب القدس وفاء للأسرى ورفضا للتطبيع وصفقة القرن.

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