ترامب وأردوغان يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في ليبيا

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية بحثا فيها التطورات الأخيرة للأزمة في ليبيا.وأفادت الرئاسة التركية بأن الرئيسين ناقشا خلال المكالمة، العلاقات الثنائية بين بلديهما ومستجدات الأزمة في ليبيا والأوضاع في المنطقة بشكل عام.وتأتي هذه المحادثات وسط استمرار التحضيرات لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي من المخطط عقده يوم 19 يناير الجاري.وأعلن كل من "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل 2019 لـ"تطهيرها من الإرهابيين"، وحكومة الوفاق، المتمركزة في المدينة، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.ولاحقا، استضافت موسكو، يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة.ووقع السراج على الوثيقة، فيما طلب حفتر مهلة إضافية مدتها 48 ساعة لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.