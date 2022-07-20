الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك
آخر تحديث GMT16:35:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك

عاجل
كييف - العرب اليوم

 قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قوات أوكرانيا تقصف المناطق الحدودية بالمدفعية وأشار المحافظ إلى أن المعبر الحدودي الروسي "كروبيتس" يتعرض للنيران الأوكرانية وأضاف المحافظ: "تتعرض الأراضي الحدودية في منطقة ريلسكي لقصف مدفعي من جانب أوكرانيا. وتحت نيران العدو، معبر كروبيتس الحدودي" وتابع المحافظ القول: "تضررت خطوط الكهرباء، وانقطع التيار الكهربائي في قرية جوروديش. لا يزال القصف مستمرا".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك



أخبار ذات صلة

GMT 16:35 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس
العرب اليوم - قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس

GMT 15:59 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

درونات ضاربة أوكرانية تحاول قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية
العرب اليوم - درونات ضاربة أوكرانية تحاول قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية

GMT 15:37 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤكد أن تركيا قتلت عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية
العرب اليوم - المرصد العراقي لحقوق الإنسان يؤكد أن تركيا قتلت عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية

GMT 14:37 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

الكرملين ينفي صحة تصريحات البيت الأبيض عن "عزلة" روسيا
العرب اليوم - الكرملين ينفي صحة تصريحات البيت الأبيض عن "عزلة" روسيا

GMT 14:20 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

8 قتلى و23 جريحًا بقصف مدفعي على منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق
العرب اليوم - 8 قتلى و23 جريحًا بقصف مدفعي على منطقة سياحية في إقليم كردستان العراق

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بلقيس فتحي تتألق بإطلالات صيفية جريئة

دبي ـ العرب اليوم

يبدو أن النجمة بلقيس فتحي مستمرة في التالق فمن نجاح مهني الى آخر تتنقل النجمة الحسناء هذا الصيف مرتدية أزياء رائعة تحمل في معظمها توقيع خبير الأزياء سيدريك حدّاد الذي بات يشكل مع بلقيس ثنائياً رائعاً وقد تجلى ذلك في إطلالتها الأخيرة في روما بفستان بلون الفوشيا من دار فالنتينو. و تألقت بلقيس خلال عرض دار فالنتينو Valentino الراقي الذي أُقيم على سلالم بياتزا دي سبانيا Piazza Di Spagna في روما، بفستان بلون الفوشيا يمتاز بقصة صدر مربعة، وبتقنية ثلاثية البعد تعتمد على اللايزر في تقطيع والرسم على القماش. ويتسم الفستان بتنورة ميدي هندسية القصة. وقد انتعلت حذاء Pump من الجلد بكعب عريض عال. كما انتشرت صور إطلالتها بفستان راق بلون الخزامى وهو مزود بكاب يغطي كتفيها، وينسدل برقة على طول قامتها. الفستان من توقيع دار فالنتينو Valentino، والمجوهرات الماسية...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 17:51 2022 الثلاثاء ,19 تموز / يوليو

ميغان ماركل تظهر بإطلالة مكررة من 2018
العرب اليوم - ميغان ماركل تظهر بإطلالة مكررة من 2018

GMT 12:43 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء أجازة صيفية لا تُنسى
العرب اليوم - جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء أجازة صيفية لا تُنسى

GMT 11:36 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر
العرب اليوم - أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر

GMT 16:14 2022 الأحد ,17 تموز / يوليو

الدبيبة ينفي وجود صفقات سياسية وراء تغيير ادارة مؤسسة النفط
العرب اليوم - الدبيبة ينفي وجود صفقات سياسية وراء تغيير ادارة مؤسسة النفط

GMT 11:46 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية
العرب اليوم - ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 17:32 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة
العرب اليوم - 5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة

GMT 00:40 2017 الأربعاء ,13 أيلول / سبتمبر

دينا فؤاد فخورة بمشاركتها في ثلاثة أعمال في رمضان
العرب اليوم - دينا فؤاد فخورة بمشاركتها في ثلاثة أعمال في رمضان

GMT 21:37 2017 الخميس ,23 شباط / فبراير

"الأهلي السعودي" يعلن عن قائمة أعضاء شرف النادي بشكل رسمي
العرب اليوم - "الأهلي السعودي" يعلن عن قائمة أعضاء شرف النادي بشكل رسمي

GMT 21:08 2017 الأربعاء ,24 أيار / مايو

نيللي كريم تؤدّي رقصة "بحيرة البجع" في "لأعلى سعر"
العرب اليوم - نيللي كريم تؤدّي رقصة "بحيرة البجع" في "لأعلى سعر"

GMT 23:31 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

خطة برامجية تحمل طابعًا احتفاليًا خلال عيد الأضحى على MBC1
العرب اليوم - خطة برامجية تحمل طابعًا احتفاليًا خلال عيد الأضحى على MBC1

GMT 02:01 2017 الإثنين ,07 آب / أغسطس

عدنان الشوافي يكشف تفاصيل كسوف الشمس الكلي في أميركا
العرب اليوم - عدنان الشوافي يكشف تفاصيل كسوف الشمس الكلي في أميركا

GMT 02:05 2020 الأحد ,10 أيار / مايو

أروى تُؤكِّد عدم تخوّفها مِن مُشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"
العرب اليوم - أروى تُؤكِّد عدم تخوّفها مِن مُشاركتها في برنامج "رامز مجنون رسمي"

GMT 02:30 2020 الثلاثاء ,04 شباط / فبراير

مي العيدان تتحدث عن تعرضها لوعكة صحية وتشكر الفنان الكويتي سعيد الملا
العرب اليوم - مي العيدان تتحدث عن تعرضها لوعكة صحية وتشكر الفنان الكويتي سعيد الملا

GMT 08:46 2019 الأربعاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

البرازيلي نيمار يطلب العودة إلى "برشلونة" 5 مرات
العرب اليوم - البرازيلي نيمار يطلب العودة إلى "برشلونة" 5 مرات

GMT 07:47 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

استخدام العنف في العلاقة الحميمة الأسباب والحلول
العرب اليوم - استخدام العنف في العلاقة الحميمة الأسباب والحلول

GMT 13:46 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبر

نجوم الزمن الجميل أول من استعانوا بأبنائهم في أعمالهم
العرب اليوم - نجوم الزمن الجميل أول من استعانوا بأبنائهم في أعمالهم

GMT 07:12 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطس

ألمنيوم الأدوية قد يتسبب بمرض التصلب المتعدد
العرب اليوم - ألمنيوم الأدوية قد يتسبب بمرض التصلب المتعدد

GMT 07:00 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب
العرب اليوم - السيدات في منغوليا يكافحن للحصول على الزوج المناسب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab