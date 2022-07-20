الجيش الأوكراني يقصف أراضي حدودية في مقاطعة كورسك

قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قوات أوكرانيا تقصف المناطق الحدودية بالمدفعية وأشار المحافظ إلى أن المعبر الحدودي الروسي "كروبيتس" يتعرض للنيران الأوكرانية وأضاف المحافظ: "تتعرض الأراضي الحدودية في منطقة ريلسكي لقصف مدفعي من جانب أوكرانيا. وتحت نيران العدو، معبر كروبيتس الحدودي" وتابع المحافظ القول: "تضررت خطوط الكهرباء، وانقطع التيار الكهربائي في قرية جوروديش. لا يزال القصف مستمرا".