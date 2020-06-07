اتفاق بين الهند والصين لحل التوترات الحدودية سلميًا

اتفقت الهند والصين على حل سلمي للتوترات بين قواتهما على المنطقة الحدودية بينهما في جبال الهيمالايا.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية اليوم، في بيان أن الجانبين اتفقا على حل الوضع سلميًا في المناطق الحدودية وفقًا للاتفاقيات الثنائية، على أن يكون الاعتبار في الاتفاق بين القادة على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين وهما ضروريان للتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية، مبينةً أن الحل المبكر سيسهم في زيادة تطوير العلاقات بين الجانبين.

وكان قادة من الجانبين عقدوا مشاورات أمس وصفتها الخارجية الهندية بأنها جرت في جو ودي وإيجابي.