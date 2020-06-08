تسجيل 8 وفيات و111 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر
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تسجيل 8 وفيات و111 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر

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العرب اليوم - تسجيل 8 وفيات و111 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر

أزمة فيروس "كورونا"
الجزائر - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 715، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 10265.

وأكدت الوزارة، أن 82 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6799.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وارتفاع طفيف في الإصابات، مقارنة مع أمس الأحد، حيث أعلن عن تسجيل 9 وفيات و104 إصابات جديدة بالفيروس.

وأبدت السلطات الجزائرية في وقت سابق تفاؤلا حذرا تجاه الوضع الوبائي للفيروس، وأعلنت أنها تخطت ذروة التفشي في 29 أبريل الماضي.

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تسجيل 8 وفيات و111 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر تسجيل 8 وفيات و111 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر



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