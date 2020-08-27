بوتين يعلن ظهور لقاح روسي جديد ضد كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله في لقاء تلفزيوني،: "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثة ومسجل بواسطة معهد جامالي، الدواء الثاني" حسبما تم إبلاغي به" سيكون جاهزا في شهر سبتمبر، ويعمل عليه معهد مدنوفوسيبيرسك" وقال الرئيس الروسي "متأكد من أن المتخصصين في فيكتور سيصنعون منتجًا رائعًا سيساعد الناس بشكل كبير".