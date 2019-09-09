المحكمة الإسرائيلية العليا تسمح باحتجاز جثامين الفلسطينيين للمساومة عليها مع الفصائل الفلسطينية

اتخذت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، قرارا يجيز للسلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين الفلسطينيين، بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة.

ويمنح القرار قيادة الجيش الإسرائيلي صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد إسرائيل ودفنها مؤقتا لاستخدامهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية.