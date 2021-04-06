ممثل إيران في اجتماع فيينا يوضح أن محادثات اليوم كانت بناءة والجولة المقبلة ستعقد الجمعة

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن محادثات اليوم في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.