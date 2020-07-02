وزير الري السوداني يعلن أن التحضيرات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة جارية

أعلن وزير الري السوداني أن التحضيرات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة جارية والاتحاد الإفريقي يعمل على إعداد قائمة الخبراء الأفارقة إضافة للمراقبين الثلاثة الذين يعملون مع فرق التفاوض