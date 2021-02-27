بايدن يحض مجلس الشيوخ على إقرار الخطة الاقتصادية لمواجهة كورونا

حض الرئيس الأميركي جو بايدن مجلس الشيوخ على التحرك بسرعة، لإقرار حزمة تحفيز الاقتصاد الأميركية، بعد ساعات من موافقة مجلس النواب بفارق ضئيل، على الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.وقال بايدن: "الآن، ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث آمل أن يتلقى الموافقة سريعاً، ليس لدينا وقت نضيعه"، مضيفاً: "إذا تصرفنا الآن، بشكل حاسم وسريع وجريء، يمكننا أن نتغلب على هذا الفيروس، يمكننا تحريك اقتصادنا مرة أخرى"، وفق ما نقلت شبكة "سي بي سي نيوز".