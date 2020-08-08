الصليب الأحمر اللبناني 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات
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الصليب الأحمر اللبناني: 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات

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العرب اليوم - الصليب الأحمر اللبناني: 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات

الصليب الأحمر اللبناني
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الصليب الأحمر اللبناني: 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات

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الصليب الأحمر اللبناني 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات الصليب الأحمر اللبناني 142 جريحا في تظاهرات بيروت بينهم 32 نقلوا إلى المستشفيات



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