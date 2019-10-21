الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار شمال سورية صامد رغم بعض الخروقات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية والأكراد شمال سورية، صامد رغم بعض الخروقات.

وأضاف دونالد ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لم تقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم مدة 400 عام.

وبشأن القوات الأمريكية في سوريا، أفاد ترامب بأن قوات بلاده في سوريا ستذهب إلى مناطق مختلفة في أول الأمر، لكن في النهاية تعود إلى الديار في نهاية المطاف.

وتابع قائلات إنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.

ووجه ترامب تهديدا جديدا لتركيا، حيث أكد أن أنقرة إذا أساءت التصرف أو اتبعت تركيا سلوكا خاطئا فإن الولايات المتحدة ستفرض عليها عقوبات وتفرض مزيدا من الضرائب على منتجاتها.

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