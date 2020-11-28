تجمع لمئات الطلاب أمام البرلمان الإيراني للمطالبة بالإنتقام لاغتيال العالم النووي

أفاد مراسلنا بأن مئات الطلاب الجامعيين تجمعوا اليوم السبت، أمام البرلمان الإيراني، للمطالبة بالرد على اغتيال العالم محسن فخري زادة وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفي وقت سابق اليوم وردا على اغتيال العالم النووي، دعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إلى معاقبة مرتكبي عملية الاغتيال ومن يقف وراءهم.وأثار اغتيال رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع، محسن فخري زادة على يد مسلحين ظهر الجمعة، غضبا في مختلف الأوساط الإيرانية.وقال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن طهران ستكمل طريق العالم فخري زادة بسرعة أكبر من ذي قبل، مشددا على أنهم سيعاقبون مرتكبي جريمة الاغتيال.ووجهت طهران أصابع الاتهام لإسرائيل، مؤكدة أن ما حدث لن يؤثر على سير برنامجها النووي.