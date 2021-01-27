قطع الطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية مستمر احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

أفاد مراسل RT في لبنان أنه ولليوم الثالث على التوالي، لا يزال قطع الطرقات مستمرا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.وذكر أن مئات المتظاهرين خرقوا إجراءات الإقفال التام التي تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا، ويجوبون شوارع مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.وكان المتظاهرون قطعوا يوم أمس عدد من الطرقات الرئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل الموجه لكبح جائحة كورونا.