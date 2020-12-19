جونسون يعلن فرض الحجر المنزلي جنوب شرق إنجلترا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، "إعادة فرض الحجر المنزلي، اعتباراً من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا"، حيث تنتشر سلالة جديدة لفيروس كورونا أكثر انتقالاً.

وقال جونسون، في مؤتمر صحافي، إن "السلالة الجديدة لفيروس كورونا، تنتشر بسهولة أكبر"، ولكن "لا دليل على أنها أكثر فتكاً من السلالة الأصلية للفيروس".

وأكد جونسون أن "اللقاحات المعتمدة، لم يثبت بأن فاعليتها أقل أمام هذه السلالة".