الجيش اليمني يقتل 30 حوثيا في جبهة المشجح في مأرب

أعلن الجيش اليمني مصرع 30 عنصرا حوثيا على الأقل وإصابة آخرين، اليوم الخميس، بنيران قواته والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري بأن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً انتحارياً شنته مليشيا الحوثي اليوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح.

واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات متفرقة للمليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها. وأسفر القصف المدفعي والجوي خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية. ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تشهد جبهات مأرب معارك عنيفة بين الجيش الوطني ورجال القبائل من جهة ومليشيا الحوثي التي يقودها الإيراني حسن إيرلو من جهة أخرى.