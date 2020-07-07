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الجزائر تعلن عن تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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العرب اليوم - الجزائر تعلن عن تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مرضي فيروس كورونا - صورة أرشيفية
الجزائر - العرب اليوم

أعلنت وزراة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 475 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال جمال فورار رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، إنه تم رصد 475 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي، إلى 16879.بينما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 968، بعد تسجيل 9 وفيات خلال نفس الفترة. 

كما تم تسجيل 210 حالة شفاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 12094.ولفت فورار إلى أن هناك 55 إصابة تتلقى العلاج داخل وحدات العناية المركزة في المستشفيات

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الجزائر تعلن عن تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة الجزائر تعلن عن تسجيل 475 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة



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