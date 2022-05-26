وفاة 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، وأُصيب آخرون إثر حادث سير على محور "دوالا-ياوندي" غربي الكاميرون وأشار الموقع إلى وجود بعض "الحالات الخطرة في صفوف المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج" وفي التاسع من الشهر الجاري، لقي 7 أشخاص مصرعهم في حادث سير في منطقة "أبونغ مبانغ" شرقي البلاد.