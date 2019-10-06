الحكومة الإيرانية تؤكد نيتها تطبيق المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها النووية

أكدت إيران عزمها الشروع بالمرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم تفِ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز کمالوندي في تصريح، إن خطوة طهران القادمة تتمثل بخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والبدء بالمرحلة الرابعة طالما لم يتم تنفيذ باقي الاطراف لالتزاماتهم وتعهداتهم.

واوضح أن طهران على استعداد الى العودة للوضع السابق في حال تنفيذ الدول الاوروبية التزاماتها.